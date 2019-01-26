Российская академия наук и "Роскосмос" приступили к разработке программы для исследования и создания методов противодействия угрозам из космоса - это астероиды и осколки космических камней, сообщает госкорпорация.

"Но больший вред землянам несут не небесные тела, а космический мусор на околоземной орбите", - отмечается в сообщении, размещённом в субботу на странице "Роскосмоса" в Twitter.

Ранее сообщалось, что российские учёные предлагают на первых этапах создания системы планетарной защиты "Цитадель-1" применять межконтинентальные баллистические ракеты РС-20 "Воевода".

"Среди множества задач, решаемых с помощью ракетно-космических технологий, одной из важнейших является создание Системы планетарной защиты (СПЗ) для предотвращения катастрофических столкновений с Землей астероидов и ядер комет", - говорилось в опубликованных 18 января тезисах одного из докладов, подготовленных к "Королёвским чтениям" группой российских учёных.

Авторы отмечают, что для этого потребуется не только отработать все компоненты системы, но и провести детальные исследования планетофизических характеристик этих небесных тел. Для этого предлагается использовать малые космические аппараты (КА).

"При этом для их запуска могут быть использованы относительно дешевые и отлично зарекомендовавшие себя ракеты-носители типа "Днепр", являющейся конверсионным вариантом стратегической ракеты шахтного базирования РС-20 ("Воевода")", - говорится в документе.

В нём отмечается, что в настоящее время появились возможности для проведения этих мероприятий в относительно короткие сроки и с малыми затратами. Этому способствуют, в частности, успехи в области обнаружения астероидов, сближающихся с Землей. Оценка показала, что в сфере притяжения Земли ежегодно пролетает около 150 таких объектов. Следовательно, околоземное космическое пространство может стать своеобразным полигоном для их изучения и отработки компонентов СПЗ.

"Таким образом, предлагаемая технология может послужить хорошим дополнением и даже альтернативой длительным и дорогостоящим экспедициям к астероидам и кометам", - пишут авторы доклада.

Это позволяет приступить к реализации проекта "Космический патруль", предусматривающего запуски относительно недорогих малых космических аппаратов для изучения приближающихся к Земле астероидов, а также отработку методов и средств их обнаружения, разведки и перехвата. Для этого предлагается использовать аппараты-наблюдатели, разведчики и перехватчики.

"Это позволит в кратчайшие сроки создать эшелон оперативного реагирования СПЗ "Цитадель-1", - говорится в докладе.

В ходе запусков ракет с космическими аппаратами планируется не только изучать астероиды, но наносить по ним высокоскоростные удары (до 70...80 км/с) для изучения характеристик и физических процессов. Еще один тип экспедиций - "Перехват" - предполагает отработку перехвата и воздействия на опасные небесные тела.

Авторы разработали проектный облик космических аппаратов и предложили возможный состав научной аппаратуры для проведения исследований при осуществлении этих экспедиций. Ракеты "Воевода" они предлагают дооснащать разгонными блоками типа "Бриз-КМ" или "Лифт".

"Это позволит выполнять широкий спектр экспедиций для проведения экспериментов в околоземном и межпланетном космическом пространстве", - считают учёные.

Директор департамента стратегического управления "Роскосмоса" Юрий Макаров ранее предложил разработать национальный проект в космической сфере. Составляющими этого нацпроекта, по мнению Ю.Макарова, могли бы стать высокая энергетика в космосе и мониторинг астероидно-кометной угрозы. Инициаторами нацпроекта по космосу, считает он, могли бы выступить совместно РАН и "Роскосмос".

Президент Российской академии наук Александр Сергеев назвал интересным, но "спонтанным" предложение о создании национального проекта "Космос", и предложил широко обсудить его с коллегами и с "Роскосмосом".