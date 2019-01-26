Девять человек погибли, около 300 числятся пропавшими после прорыва дамб в Бразилии

В Бразилии продолжается поисково-спасательная операция после прорыва дамб на юго-востоке страны, до 300 человек числятся пропавшими, минимум девять погибли, сообщает "Журнал Глобу" со ссылкой на данные властей.
По данным властей штата Минас-Жерайс, пропавшими считаются от 200 до 300 человек, в то время как ранее приводились данные о 150 пропавших.
Кроме того, минимум девять человек погибли, ранее сообщалось о семи жертвах.
Инцидент произошел близ столицы штата Белу-Оризонти на шахте по добыче железной руды, принадлежавшей горнодобывающей компании Vale. На месте происшествия находились 427 человек.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»