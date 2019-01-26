Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9245 RUR   0.0259 GBR   2.2297 TRY   0.3231

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.13 0.51 Brent 61.09 -0.05

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 12° 28 Янв 29 Янв

Происшествия 26.01.2019 13:01

Девять человек погибли, около 300 числятся пропавшими после прорыва дамб в Бразилии

В Бразилии продолжается поисково-спасательная операция после прорыва дамб на юго-востоке страны, до 300 человек числятся пропавшими, минимум девять погибли, сообщает "Журнал Глобу" со ссылкой на данные властей.

По данным властей штата Минас-Жерайс, пропавшими считаются от 200 до 300 человек, в то время как ранее приводились данные о 150 пропавших.

Кроме того, минимум девять человек погибли, ранее сообщалось о семи жертвах.

Инцидент произошел близ столицы штата Белу-Оризонти на шахте по добыче железной руды, принадлежавшей горнодобывающей компании Vale. На месте происшествия находились 427 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРАЗИЛИЯ, ДАМБА, ПРОРЫВ, ПОИСКИ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]