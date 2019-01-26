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Дальнее зарубежье 26.01.2019 14:27

Около 80 тыс. полицейских будут охранять порядок в субботу во время акции "желтых жилетов" во Франции

Многочисленные акции протеста сторонников движения "желтых жилетов" ожидаются во Франции в субботу, передает Associated Press.

По меньшей мере, 80 тыс. сотрудников полиции будут патрулировать улицы французских городов, где должны состояться демонстрации, и обеспечивать порядок и безопасность.

Так, по данным агентства, акции запланированы близ Парижа и в других французских городах.

В самом Париже шествие начнется возле Елисейского дворца, и ожидается, что демонстрация продлится до позднего вечера. Другие участники движения планируют собраться в восточной части города на площади Республики.

Протесты движения во Франции продолжаются уже 11-ые выходные подряд.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРОТЕСТЫ, ПОЛИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]