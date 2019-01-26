Многочисленные акции протеста сторонников движения "желтых жилетов" ожидаются во Франции в субботу, передает Associated Press.

По меньшей мере, 80 тыс. сотрудников полиции будут патрулировать улицы французских городов, где должны состояться демонстрации, и обеспечивать порядок и безопасность.

Так, по данным агентства, акции запланированы близ Парижа и в других французских городах.

В самом Париже шествие начнется возле Елисейского дворца, и ожидается, что демонстрация продлится до позднего вечера. Другие участники движения планируют собраться в восточной части города на площади Республики.

Протесты движения во Франции продолжаются уже 11-ые выходные подряд.