Многочисленные акции протеста сторонников движения "желтых жилетов" ожидаются во Франции в субботу, передает Associated Press.
По меньшей мере, 80 тыс. сотрудников полиции будут патрулировать улицы французских городов, где должны состояться демонстрации, и обеспечивать порядок и безопасность.
Так, по данным агентства, акции запланированы близ Парижа и в других французских городах.
В самом Париже шествие начнется возле Елисейского дворца, и ожидается, что демонстрация продлится до позднего вечера. Другие участники движения планируют собраться в восточной части города на площади Республики.
Протесты движения во Франции продолжаются уже 11-ые выходные подряд.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»