В Грузии от вируса так называемого "свиного гриппа" (H1N1 - подтип вируса гриппа А) скончался еще один человек, сообщают в субботу грузинские СМИ.
По их данным, женщина скончалась в одной из больниц в Зугдиди.
"Один из пациентов скончался вчера, вирус H1N1 был подтвержден", - цитируют СМИ слова представителя больницы.
Ранее на этой неделе СМИ сообщали о том, что число жертв "свиного гриппа" в Грузии достигло 21 человека. Таким образом, последний случай станет 22-ым по счету.
Минздрав Грузии в субботу призвал беременных женщин пройти вакцинацию.
Ранее сообщалось, что в числе умерших от "свиного гриппа" в Грузии были две роженицы. В обоих случаях врачам удалось спасти детей путем кесарева сечения, однако жизнь женщин спасти не удалось.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»