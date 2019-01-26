В Грузии от вируса так называемого "свиного гриппа" (H1N1 - подтип вируса гриппа А) скончался еще один человек, сообщают в субботу грузинские СМИ.

По их данным, женщина скончалась в одной из больниц в Зугдиди.

"Один из пациентов скончался вчера, вирус H1N1 был подтвержден", - цитируют СМИ слова представителя больницы.

Ранее на этой неделе СМИ сообщали о том, что число жертв "свиного гриппа" в Грузии достигло 21 человека. Таким образом, последний случай станет 22-ым по счету.

Минздрав Грузии в субботу призвал беременных женщин пройти вакцинацию.

Ранее сообщалось, что в числе умерших от "свиного гриппа" в Грузии были две роженицы. В обоих случаях врачам удалось спасти детей путем кесарева сечения, однако жизнь женщин спасти не удалось.