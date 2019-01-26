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Регион 26.01.2019 14:53

Еще один человек скончался в Грузии от вируса "свиного гриппа" - СМИ

В Грузии от вируса так называемого "свиного гриппа" (H1N1 - подтип вируса гриппа А) скончался еще один человек, сообщают в субботу грузинские СМИ.

По их данным, женщина скончалась в одной из больниц в Зугдиди.

"Один из пациентов скончался вчера, вирус H1N1 был подтвержден", - цитируют СМИ слова представителя больницы.

Ранее на этой неделе СМИ сообщали о том, что число жертв "свиного гриппа" в Грузии достигло 21 человека. Таким образом, последний случай станет 22-ым по счету.

Минздрав Грузии в субботу призвал беременных женщин пройти вакцинацию.

Ранее сообщалось, что в числе умерших от "свиного гриппа" в Грузии были две роженицы. В обоих случаях врачам удалось спасти детей путем кесарева сечения, однако жизнь женщин спасти не удалось.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ГРИПП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]