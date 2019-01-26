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Регион 26.01.2019 15:46

Тегеран пересмотрит отношения со странами Европы в случае санкций из-за ракетной программы - МИД Ирана

В МИД Ирана подвергли резкой критике слова министра иностранных дел Франции Жана-Ива ле Дриана о готовности ввести санкции против Тегерана, если переговоры по ракетной программе не увенчаются успехом, передает агентство Mehr.

"Исламская республика всегда призывала к укреплению мира и стабильности в регионе и придерживается мнения, что продажи современных и агрессивных видов вооружения США и некоторыми европейскими странами, включая Францию, подорвали стабильность и баланс региона", - говорится в заявлении представителя ведомства Бахрама Касеми.

Он подчеркнул, что "любые новые санкции, введенные европейскими государствами, заставят Иран пересмотреть отношения с этими странами".

Заявление последовало за словами главы МИД Франции, который не исключил новых санкций против Тегерана.

"Мы начали тяжелый диалог с Ираном, и если прогресса не будет, то мы готовы будем ввести новые санкции", - сказал Ж.И.ле Дриан.

Также французский министр заявил, что Ирану "следует изменить свое поведение в регионе, особенно в том, что касается военного присутствия в Сирии".

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Тэги: ИРАН, ФРАНЦИЯ, САНКЦИИ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]