Тегеран пересмотрит отношения со странами Европы в случае санкций из-за ракетной программы - МИД Ирана

В МИД Ирана подвергли резкой критике слова министра иностранных дел Франции Жана-Ива ле Дриана о готовности ввести санкции против Тегерана, если переговоры по ракетной программе не увенчаются успехом, передает агентство Mehr.
"Исламская республика всегда призывала к укреплению мира и стабильности в регионе и придерживается мнения, что продажи современных и агрессивных видов вооружения США и некоторыми европейскими странами, включая Францию, подорвали стабильность и баланс региона", - говорится в заявлении представителя ведомства Бахрама Касеми.
Он подчеркнул, что "любые новые санкции, введенные европейскими государствами, заставят Иран пересмотреть отношения с этими странами".
Заявление последовало за словами главы МИД Франции, который не исключил новых санкций против Тегерана.
"Мы начали тяжелый диалог с Ираном, и если прогресса не будет, то мы готовы будем ввести новые санкции", - сказал Ж.И.ле Дриан.
Также французский министр заявил, что Ирану "следует изменить свое поведение в регионе, особенно в том, что касается военного присутствия в Сирии".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»