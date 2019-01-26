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СНГ 26.01.2019 18:28

Собянин назвал накрывшие Москву снегопады серьезным испытанием для города

Коммунальные службы столицы в ближайшие несколько дней будут работать в усиленном режиме, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в "Твиттере" в субботу.

"Сегодняшний и ближайшие дни будут серьезным испытанием для города. Перепад температур - до плюсовых значений. Сильные снегопады накроют Москву", - написал С.Собянин.

По прогнозу синоптиков, субботний снегопад в Москве может стать рекордным за последние 68 лет.

В городе в выходные ожидается усиление ветра до 17 м/сек, метели, снежные заносы, гололедица.

По расчетам метеорологов, к утру понедельника в Москве может выпасть около половины месячной нормы осадков, которая в январе насчитывает 42 мм.

Для ликвидации последствий снегопада в столице мобилизовано порядка 9 тыс. единиц специализированной техники.

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Тэги: МОСКВА, ПОГОДА, СОБЯНИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]