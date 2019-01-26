Собянин назвал накрывшие Москву снегопады серьезным испытанием для города

Коммунальные службы столицы в ближайшие несколько дней будут работать в усиленном режиме, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в "Твиттере" в субботу.
"Сегодняшний и ближайшие дни будут серьезным испытанием для города. Перепад температур - до плюсовых значений. Сильные снегопады накроют Москву", - написал С.Собянин.
По прогнозу синоптиков, субботний снегопад в Москве может стать рекордным за последние 68 лет.
В городе в выходные ожидается усиление ветра до 17 м/сек, метели, снежные заносы, гололедица.
По расчетам метеорологов, к утру понедельника в Москве может выпасть около половины месячной нормы осадков, которая в январе насчитывает 42 мм.
Для ликвидации последствий снегопада в столице мобилизовано порядка 9 тыс. единиц специализированной техники.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»