Рустамов: Цель Центробанка на 2019г - инфляция не выше 4%

Цель Центробанка Азербайджана удержать инфляцию на уровне 4% (±2%), заявил председатель правления банка Эльман Рустамов.
«В 2018 году сраднегодовая инфляция составила 2,3%. Основная цель денежной политики на 2019 год удержать инфляцию на уровне 4% (±2%)», - сказал Э.Рустамов в субботу на расширенном заседании правления банка.
По его словам, для выполнения данной задачи Центробанк намерен использовать инструменты денежной политики, адекватные макроэкономической ситуации.
Э.Рустамов добавил, что, в целом, стратегическим приоритетом денежной политики на 2019 год и на среднесрочный период является повышение макроэкономической стабильности и усиление его роли для ускорения экономического роста.
Он отметил, что для реализации этой задачи необходима «стабильная низкая инфляция».
А.Азизов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»