Рустамов: Цель Центробанка на 2019г - инфляция не выше 4%

Цель Центробанка Азербайджана удержать инфляцию на уровне 4% (±2%), заявил председатель правления банка Эльман Рустамов.

«В 2018 году сраднегодовая инфляция составила 2,3%. Основная цель денежной политики на 2019 год удержать инфляцию на уровне 4% (±2%)», - сказал Э.Рустамов в субботу на расширенном заседании правления банка.

По его словам, для выполнения данной задачи Центробанк намерен использовать инструменты денежной политики, адекватные макроэкономической ситуации.

Э.Рустамов добавил, что, в целом, стратегическим приоритетом денежной политики на 2019 год и на среднесрочный период является повышение макроэкономической стабильности и усиление его роли для ускорения экономического роста.

Он отметил, что для реализации этой задачи необходима «стабильная низкая инфляция».

А.Азизов