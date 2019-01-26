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Макроэкономика 26.01.2019 15:49

Рустамов: Цель Центробанка на 2019г - инфляция не выше 4%

Цель Центробанка Азербайджана удержать инфляцию на уровне 4% (±2%), заявил председатель правления банка Эльман Рустамов.

«В 2018 году сраднегодовая инфляция составила 2,3%. Основная цель денежной политики на 2019 год удержать инфляцию на уровне 4% (±2%)», - сказал Э.Рустамов в субботу на расширенном заседании правления банка.

По его словам, для выполнения данной задачи Центробанк намерен использовать инструменты денежной политики, адекватные макроэкономической ситуации.

Э.Рустамов добавил, что, в целом, стратегическим приоритетом денежной политики на 2019 год и на среднесрочный период является повышение макроэкономической стабильности и усиление его роли для ускорения экономического роста.

Он отметил, что для реализации этой задачи необходима «стабильная низкая инфляция».

А.Азизов

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Тэги: ЦЕНТРОБАНК, ИНФЛЯЦИЯ, ЦЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]