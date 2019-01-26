Париж признает Гуаидо президентом Венесуэлы, если в стране не объявят выборы в течение 8 дней, заявил Макрон

Франция признает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо временным главой государства, если в стране не будут объявлены выборы в течение ближайших восьми дней, написал в субботу в Twitter президент страны Эмманюэль Макрон.

"Венесуэльский народ должен иметь возможность свободно решать свое будущее. Если о проведении выборов не будет объявлено в течение восьми дней, мы сможет признать Хуана Гуаидо в качестве президента Венесуэлы для запуска политического процесса. Мы работаем вместе с нашими европейскими союзниками", - написал он.

Свои заявления он разместил на французском и испанском языках.

Ранее в субботу с подобным заявлением выступил премьер Испании Педро Санчес.

В среду Х.Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами своих сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Х.Гуаидо временным президентом Венесуэлы.