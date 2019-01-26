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Дальнее зарубежье 26.01.2019 15:59

Париж признает Гуаидо президентом Венесуэлы, если в стране не объявят выборы в течение 8 дней, заявил Макрон

Франция признает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо временным главой государства, если в стране не будут объявлены выборы в течение ближайших восьми дней, написал в субботу в Twitter президент страны Эмманюэль Макрон.

"Венесуэльский народ должен иметь возможность свободно решать свое будущее. Если о проведении выборов не будет объявлено в течение восьми дней, мы сможет признать Хуана Гуаидо в качестве президента Венесуэлы для запуска политического процесса. Мы работаем вместе с нашими европейскими союзниками", - написал он.

Свои заявления он разместил на французском и испанском языках.

Ранее в субботу с подобным заявлением выступил премьер Испании Педро Санчес.

В среду Х.Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами своих сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Х.Гуаидо временным президентом Венесуэлы.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МАКРОН, ВЕНЕСУЭЛА, ОППОЗИЦИОНЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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