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ФРГ признает Гуаидо президентом Венесуэлы, если в течение восьми дней не будут объявлены выборы - представитель правительства

Германия будет готова признать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо в качестве временного главы государства, если в стране в течение восьми дней не объявят о проведении выборов, заявила в субботу в Twitter представитель кабмина ФРГ Мартина Фитц.

"Если о проведении выборов не объявят в течение восьми дней, мы готовы признать Хуана Гуаидо временным президентом, который сможет начать политический процесс и работать с европейскими партнерами", - написала она.

Ранее в субботу с подобными заявлениями выступили премьер Испании Педро Санчес и президент Франции Эмманюэль Макрон.

В среду Х.Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами своих сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Х.Гуаидо временным президентом Венесуэлы.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, ОППОЗИЦИОНЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]