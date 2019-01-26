Испания признает Гуаидо президентом Венесуэлы, если о выборах не объявят в течение восьми дней - премьер

Мадрид признает лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом этой страны, если правительство не объявит о проведении выборов в течение восьми дней, заявил в субботу премьер-министр Испании Педро Санчес.
"Если в течение восьми дней в Венесуэле не объявят о проведении честных, свободных и прозрачных выборов, тогда Испания признает Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы", - цитирует газета "Паис" его слова, сказанные в телевизионном обращении.
В среду Х.Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами своих сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Х.Гуаидо временным президентом Венесуэлы.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»