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Испания признает Гуаидо президентом Венесуэлы, если о выборах не объявят в течение восьми дней - премьер

Мадрид признает лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом этой страны, если правительство не объявит о проведении выборов в течение восьми дней, заявил в субботу премьер-министр Испании Педро Санчес.

"Если в течение восьми дней в Венесуэле не объявят о проведении честных, свободных и прозрачных выборов, тогда Испания признает Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы", - цитирует газета "Паис" его слова, сказанные в телевизионном обращении.

В среду Х.Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами своих сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Х.Гуаидо временным президентом Венесуэлы.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ПРЕМЬЕР, ВЕНЕСУЭЛА, ОППОЗИЦИОНЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]