Японская теннисистка Осака выиграла Australian Open

Японка Наоми Осака стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В финале Australian Open-2019 в женском одиночном разряде она нанесла поражение представительнице Чехии Петре Квитовой - 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.
Таким образом, Н.Осака впервые выиграла Australian Open. Это второй ее триумф на турнирах Большого шлема, в 2018 году ей покорился US Open.
Что касается П.Квитовой, на турнирах Большого шлема она дважды выиграла Wimbledon.
Ранее Н.Осака и П.Квитова в официальных матчах не встречались. В финалах Australian Open ни одна из них не играла.
Australian Open традиционно открывает программу турниров серии Большого шлема в календарном году. Призовой фонд турнира в нынешнем году составляет $42 млн 850 тыс.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»