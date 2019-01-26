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Спорт 26.01.2019 19:40

Японская теннисистка Осака выиграла Australian Open

Японка Наоми Осака стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В финале Australian Open-2019 в женском одиночном разряде она нанесла поражение представительнице Чехии Петре Квитовой - 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.

Таким образом, Н.Осака впервые выиграла Australian Open. Это второй ее триумф на турнирах Большого шлема, в 2018 году ей покорился US Open.

Что касается П.Квитовой, на турнирах Большого шлема она дважды выиграла Wimbledon.

Ранее Н.Осака и П.Квитова в официальных матчах не встречались. В финалах Australian Open ни одна из них не играла.

Australian Open традиционно открывает программу турниров серии Большого шлема в календарном году. Призовой фонд турнира в нынешнем году составляет $42 млн 850 тыс.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, ТЕННИС, ТУРНИР, ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]