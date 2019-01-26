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СНГ 26.01.2019 18:55

35 человек обратились за медпомощью после взрыва газового котла в кафе в Саратовской области - источник

Газовый котел взорвался в кафе под Саратовом, сообщил "Интерфаксу" источник в службе "скорой помощи".

"В результате взрыва газового котла на кухне в кафе поселка Лысые горы, где праздновали свадьбу, за медпомощью в лечебные учреждения обратились 35 человек", - сказал источник.

В пресс-службе МЧС "Интерфаксу" тем временем подтвердили факт взрыва, уточнив, что погибших нет.

Среди пострадавших двое в тяжелом состоянии, а также трое детей в состоянии средней тяжести.

"У остальных легкие травмы", - сказал источник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, САРАТОВ, ГАЗ, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]