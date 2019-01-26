35 человек обратились за медпомощью после взрыва газового котла в кафе в Саратовской области - источник

Газовый котел взорвался в кафе под Саратовом, сообщил "Интерфаксу" источник в службе "скорой помощи".

"В результате взрыва газового котла на кухне в кафе поселка Лысые горы, где праздновали свадьбу, за медпомощью в лечебные учреждения обратились 35 человек", - сказал источник.

В пресс-службе МЧС "Интерфаксу" тем временем подтвердили факт взрыва, уточнив, что погибших нет.

Среди пострадавших двое в тяжелом состоянии, а также трое детей в состоянии средней тяжести.

"У остальных легкие травмы", - сказал источник.