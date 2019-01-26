Совбез ООН одобрил предложенную США повестку заседания, посвященную ситуации в Венесуэле

Совбез ООН большинством голосов в субботу принял повестку заседания, посвященного ситуации в Венесуэле, которое предложили провести США.
Так, девять членов проголосовали "за", четыре "против" и два воздержались.
При этом Россия и Китай высказались против проведения заседания Совбеза ООН с формулировкой повестки, предложенной Соединенными Штатами, которые озаглавили ее как "ситуация в Венесуэле".
Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что на нем должен рассматриваться вопрос угрозы Каракасу. "С нашей точки зрения правильным было бы провести заседание по пункту "угрозы международному миру и безопасности", нарушение статьи 2.4 устава ООН", - сказал российский дипломат.
Незадолго до заседания СБ ООН Великобритания, ФРГ, Франции и Испания заявили о готовности признать Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы, если в стране в течение восьми дней в стране не будут объявлено о проведении выборов.
23 января Х.Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами своих сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Х.Гуаидо временным президентом Венесуэлы.
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