Британия вслед за ФРГ, Францией и Испанией готова признать Гуаидо президентом Венесуэлы, если не будут объявлены выборы

Глава МИД Британии Джереми Хант в субботу заявил о готовности Лондона признать Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы, если в стране в течение восьми дней не объявят о проведении выборов.
"После недопуска (к выборам - ИФ) оппозиционных кандидатов, подбрасывания (бюллетеней - ИФ) в избирательные урны и нарушений при подсчете голосов в ходе выборов, отмеченных тяжелыми нарушениями, ясно, что Николас Мадуро не является законным лидером Венесуэлы", - написал он в Twitter.
"Хуан Гуаидо - правильный кандидат, чтобы повести Венесуэлу вперед. Если в течение восьми дней не будет объявлено о проведении новых и честных выборов, Великобритания признает его временным президентом, который поведет политический процесс к демократии", - заявил Дж.Хант.
В то же время на заседании Совета безопасности ООН замглавы МИД Британии Алан Дункан заявил, что Британия поддерживает США и призывает к скорейшему проведению выборов в стране.
"Мы поддерживаем Соединенные Штаты (...) и призываем как можно быстрее провести новые выборы в стране", - заявил он, выступая в субботу на заседании, назвав правительство Н.Мадуро нелегитимным, а Х.Гуаидо лучшим кандидатом, чтобы повести за собой Венесуэлу.
"Мы должны поддержать легитимную демократическую силу в Венесуэле", - добавил А.Дункан.
Ранее подобные заявления сделали Франция, ФРГ, Испания. Все эти страны установили для правительства страны восьмидневный срок, в течение которого должны быть объявлены новые выборы.
Газета The Wall Street Journal ранее писала, что вице-президент США Майк Пенс в ходе телефонного звонка в ночь со вторника на среду пообещал Х.Гуаидо поддержку Вашингтона, если он объявит себя временным президентом.
В среду Х.Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами своих сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Х.Гуаидо временным президентом Венесуэлы.
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