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Туризм 26.01.2019 19:18

Наибольшее число туристов прибыло в Грузию в 2018г из Азербайджана - более 1,8 млн человек

Граждане РФ в 2018 году оказались на третьем месте по числу прибывших в Грузию иностранцев, уступив гражданам Азербайджана и Армении, однако рост числа посещений россиянами Грузии в прошлом году превысил 20%.

Согласно статистическим данным, опубликованным в субботу на сайте МВД республики, наибольшее количество прибывших в Грузию иностранцев были гражданами Азербайджана - 1 млн 807 тыс. 121 человек, что на 6,6% больше, чем годом ранее.

На втором месте оказались граждане Армении - 1 млн 725 тыс. человек (рост на 0,4%). Из России в Грузию в 2018 году приехали 1 млн 705 тыс. 203 человека (рост на 22,4%). Далее следуют граждане Турции, стран Евросоюза, Ирана, Украины и других стран.

При этом, согласно данным МВД Грузии, во въезде в страну в 2018 году было отказано более 16 тыс. иностранным гражданам из 121 страны.

В первой пятерке этих стран - Иран, 3 тыс. 224 гражданина которого получили отказ, Индия - 2 тыс. 254 человека, Россия - 943 человека, Сирия - 765 человек и Турция - 744 человека.

По информации ведомства, государственную границу Грузии в 2018 году пересекли 8 млн 326 тыс. 139 иностранных граждан, что на 10,2% больше, чем в 2017 году.

Из них 4 млн 120 тыс. 920 были туристы (рост на 18,4%), то есть те, кто провел в республике более 24 часов, 1 млн 828 тыс. 996 человек побывали в Грузии транзитом (рост на 7,4%), остальные 2 млн 379,233 тыс. - визитеры другой категории (рост на 0,1%).

МВД Грузии также сообщило, что за 2018 год из 35 стран мира по разным причинам были депортированы 4,531 тыс. граждан Грузии.

Согласно данным ведомства, больше всего граждан Грузии - 1 тыс. 788 человек было депортировано из Турции. На втором месте - Израиль, откуда подвергли депортации 813 граждан Грузии, на третьем - Германия (531 человек), на четвертом - Франция (273 человека), на пятом - Россия (209 человек).

В сообщении отмечается, что в прошлом году 364 тыс. 587 граждан Грузии совершили поездки в страны Шенгенской зоны Евросоюза, безвизовый режим с которыми республика получила в 2017 году. При этом отказано было во въезде в эти страны 1 тыс. 863 грузинским гражданам.

Численность населения Грузии составляет более 3,7 млн человек.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ГРАЖДАНЕ, ПОЕЗДКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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