Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9245 RUR   0.0259 GBR   2.2297 TRY   0.3231

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.13 0.51 Brent 61.09 -0.05

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 29 Янв 30 Янв

Дальнее зарубежье 26.01.2019 21:17

Помпео призвал Каракас обеспечивать безопасность дипломатов США

Правительство Николаса Мадуро должно продолжать обеспечивать безопасность дипломатов США на венесуэльской территории в соответствии с международными договорённостями, заявил в субботу госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы ожидаем, что Венская конвенция будет соблюдаться и безопасность наших дипломатов будет обеспечена", - сказал он на заседании СБ ООН.

При этом М.Помпео призвал Каракас "не сомневаться в нашей решимости обеспечивать безопасность наших сограждан".

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипотношений с США и велел дипломатам США покинуть Венесуэлу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ВЕНЕСУЭЛА, ДИПЛОМАТЫ


Похожие новости


Истек срок, данный венесуэльскими властями дипломатам США на то, чтобы они покинули страну Помпео в СБ ООН призывает мировое сообщество признать Гуаидо президентом Венесуэлы Госдеп США рекомендовал американским гражданам уезжать из Венесуэлы США намерены перенаправить доходы властей Венесуэлы "законному руководству" страны - Болтон США готовы направить народу Венесуэлы гуманитарную помощь больше чем на $20 млн - Помпео Помпео призвал службы безопасности Венесуэлы взять под защиту "временного президента" Гуаидо

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]