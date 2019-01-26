Помпео призвал Каракас обеспечивать безопасность дипломатов США

Правительство Николаса Мадуро должно продолжать обеспечивать безопасность дипломатов США на венесуэльской территории в соответствии с международными договорённостями, заявил в субботу госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы ожидаем, что Венская конвенция будет соблюдаться и безопасность наших дипломатов будет обеспечена", - сказал он на заседании СБ ООН.

При этом М.Помпео призвал Каракас "не сомневаться в нашей решимости обеспечивать безопасность наших сограждан".

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипотношений с США и велел дипломатам США покинуть Венесуэлу.