Помпео призвал Каракас обеспечивать безопасность дипломатов США

Правительство Николаса Мадуро должно продолжать обеспечивать безопасность дипломатов США на венесуэльской территории в соответствии с международными договорённостями, заявил в субботу госсекретарь США Майк Помпео.
"Мы ожидаем, что Венская конвенция будет соблюдаться и безопасность наших дипломатов будет обеспечена", - сказал он на заседании СБ ООН.
При этом М.Помпео призвал Каракас "не сомневаться в нашей решимости обеспечивать безопасность наших сограждан".
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипотношений с США и велел дипломатам США покинуть Венесуэлу.
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