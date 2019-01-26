МЧС РФ сообщает, что шесть человек госпитализированы после взрыва газового котла в кафе под Саратовом

Шесть человек госпитализированы после взрыва из-за несоблюдения техники безопасности газового котла в кафе под Саратовом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"В кафе находились всего 35 человек, из-за несоблюдения техники безопасности пострадали из этих людей шесть человек, которые госпитализированы в ближайшую больницу", - сказали в ведомстве.

Других посетителей осматривают медики на месте, в том числе троих детей.

В пресс-службе губернатора Саратовской области "Интерфаксу" также сообщили, что на данный момент в клиниках находится шесть человек, пострадавших во время взрыва газового баллона в кафе "Рандеву" в поселке Лысые Горы.

"Состояние всех шести пострадавших оценивается врачами как среднетяжелое. Детей среди шести пострадавших нет", - сказал представитель пресс-службы губернатора Саратовской области.

Собеседник агентства уточнил, что на место происшествия выехал зампред правительства Роман Бусаргин, который в режиме реального времени оценивает ситуацию на месте.

В поселке Лысые Горы работают представители Центра медицины катастроф региона, а также сотрудники всех экстренных служб. Выясняются обстоятельства и причины произошедшего, сказали "Интерфаксу" в пресс-службе главы региона в субботу.

Общее число пострадавших в результате взрыва газового баллона в кафе "Рандеву", по предварительной информации, составило 35 человек, сообщил собеседник агентства.