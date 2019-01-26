Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9245 RUR   0.0259 GBR   2.2297 TRY   0.3231

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.13 0.51 Brent 61.09 -0.05

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 28 Янв 29 Янв

Дальнее зарубежье 26.01.2019 19:39

Помпео в СБ ООН призывает мировое сообщество признать Гуаидо президентом Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео призвал мировое сообщество признать Хуаино Гуаидо президентом Венесуэлы и выразил надежду на быстрое проведение выборов.

"Соединенные Штаты поддержали народ Венесуэлы, и к настоящему моменту многие страны поступили так же, поддержав легитимное правительство временного президента Хуана Гуаидо", - заявил он на заседании СБ ООН.

"Соединенные Штаты вами гордятся... Сейчас настало время для всех остальных стран принять сторону. Нельзя откладывать", - добавил М.Помпео.

Кроме того, М.Помпео выразил надежду на то, что в Венесуэле объявят о проведении новых выборов.

"Мы надеемся, что свободные и честные выборы будут проведены как можно скорее", - сказал госсекретарь США.

23 января Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами своих сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Х.Гуаидо временным президентом Венесуэлы.

В субботу госсекретарь США Майк Помпео в ходе заседания Совбеза ООН призвал все страны поддержать стремящихся к демократии в Венесуэле противников правительства Николаса Мадуро. "Пришло время поддержать венесуэльский народ и признать новое законное демократическое правительство, возглавляемое президентом Хуаном Гуаидо, и положить конец этому кошмару", - заявил он.

А незадолго до заседания СБ ООН Великобритания, ФРГ, Франции и Испания заявили о готовности признать Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы, если в течение восьми дней в стране не будут объявлено о проведении выборов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ООН, США, ВЕНЕСУЭЛА, ПОДДЕРЖКА


Похожие новости


Хизер Нойерт начинают усиленно готовить к должности постпреда США при ООН - СМИ Трамп назначит Хизер Нойерт постпредом США в ООН Трамп предложил Хизер Нойерт стать постпредом США при ООН - СМИ ООН насчитала 7,2 тыс. мигрантов в колонне беженцев из Центральной Америки, идущих в США Трамп рассматривает кандидатуры двух женщин на пост постпреда США при ООН - СМИ Члены Совбеза ООН рассказали о хороших отношениях с Хейли, несмотря на разногласия

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]