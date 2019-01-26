В МИД РФ встревожены событиями вокруг Венесуэлы, видят "дирижерскую палочку" Вашингтона за синхронными ультиматумами Каракасу из европейских столиц с требованием в 8-дневный срок организовать выборы.
"События вокруг Венесуэлы вызывают все большую тревогу", - говорится в распространенном в субботу вечером комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи с ситуацией в Венесуэле.
В российском МИДе обратили внимание на то, что "из ряда европейских столиц поступает информация о выдвижении ультимативных требований к законным властям в Каракасе организовать в 8-дневный срок "демократические, чистые и транспарентные" выборы". Эти требования, как отметили на Смоленской площади, сопровождаются угрозой признания новым главой государства оппозиционера Хуана Гуайдо.
"Обратили на себя внимание синхронность и срежесированность этих "вбросов" - за несколько часов до созванного США обсуждения положения в Венесуэле в Совете Безопасности ООН. За всем этим отчетливо просматривается "дирижерская палочка" Вашингтона", - заявили в МИД РФ.
Как считают в Москве, "происходящее лишь нагнетает внутриполитическую обстановку в дружественной нам Венесуэле".
"Извне ведется искусственный разогрев ситуации, стимулируются наиболее радикальные настроения. Продолжается циничное, неприкрытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Этому необходимо положить конец", - заявили в российском МИДе.
"Со своей стороны подтверждаем готовность способствовать нахождению взаимопонимания между ответственными политическими силами Венесуэлы в интересах обеспечения внутреннего мира и спокойствия, скорейшего решения насущных социально-экономических задач. Готовы к взаимодействию с другими государствами, разделяющими этот подход", - подчеркивается в комментарии российского внешнеполитического ведомства.
23 января Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами своих сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Х.Гуаидо временным президентом Венесуэлы.
В субботу госсекретарь США Майк Помпео в ходе заседания Совбеза ООН призвал все страны поддержать стремящихся к демократии в Венесуэле противников правительства Николаса Мадуро. "Пришло время поддержать венесуэльский народ и признать новое законное демократическое правительство, возглавляемое президентом Хуаном Гуаидо, и положить конец этому кошмару", - заявил он.
М.Помпео отметил, что Соединенные Штаты поддерживают венесуэльцев и Х.Гуаидо, и многие страны также выразили ему свою поддержку. Госсекретарь США подчеркнул, что остальные страны должны определить, какую сторону они поддерживают.
А незадолго до заседания СБ ООН Великобритания, ФРГ, Франции и Испания заявили о готовности признать Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы, если в течение восьми дней в стране не будут объявлено о проведении выборов.
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