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Трамп и члены его близкого круга более 100 раз контактировали с представителями РФ до его инаугурации - СМИ

Президент США Дональд Трамп и его ближайшие советники контактировали с представителями России, Wikileaks и посредниками более 100 раз в ходе президентской кампании 2016 года и до его инаугурации на посту, пишет в субботу газета The New York Times со ссылкой на собственное расследование.

"В ходе президентской кампании 2016 года и переходного периода Дональд Трамп и как минимум 17 представителей кампании и его советников контактировали с россиянами, представителями Wikileaks или же с посредниками (этих контактов - ИФ)", - пишет газета.

Издание ссылается на расследование, для которого журналисты проанализировали новостные статьи The New York Times, документы, переданные конгрессу США, судебные записи, связанные с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера в ФБР.

Так, среди перечисленных контактов, речь идет о более чем 100 личных встречах, телефонных звонках, смс-сообщениях, электронной переписке и переписке в Twitter. Газета отмечает, что Д.Трамп и представители его кампании неоднократно отвергали подобные контакты.

По данным газеты, с самим Д.Трампом несколько раз контактировали предприниматель Арас Агаларов и его сын Эмин Агаларов после того, как Д.Трамп выдвинул свою кандидатуру на пост президента. Также оба бизнесмена помогали в организации встречи в Trump Tower в 2016 году.

Издание утверждает, что речь идет о шести личных контактах Д.Трампа, минимум о 17 контактах бывшего адвоката президента Майкла Коэна, минимум о 17 контактах его сына Дональда Трампа-младшего, минимум о 12 контактах советника кампании Джорджа Пападопулоса, минимум о шести контактах бывшего главы его избирательной кампании Пола Манафорта, минимум о пяти контактах экс-советника президента Майкла Флинна, минимум о 18 контактах бывшего советника Роджера Стоуна.

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Тэги: США, РОССИЯ, ТРАМП, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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