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Спорт 26.01.2019 22:28

Испанец Фернандес стал семикратным чемпионом Европы по фигурному катанию

Испанский фигурист Хавьер Фернандес завоевал "золото" проходящего в Минске чемпионата Европы в мужском одиночном катании.

В сумме оценок за короткую и произвольную программы он заработал 271,59 балла.

Таким образом, Х.Фернандес стал семикратным чемпионом Европы, впервые одержав победу на первенстве континента в 2013 году. Кроме того, он - двукратный чемпион мира, двукратный бронзовый призер ЧМ, бронзовый призер Олимпийских игр.

Второе место чемпионата Европы в Минске занял россиянин Александр Самарин (269,84), третье - итальянец Маттео Риццо (247,08).

Лидировавший после короткой программы россиянин Михаил Коляда произвольную программу откатал неудачно и опустился на итоговое пятое место (240,87). Еще один российский фигурист, Максим Ковтун, в итоговом протоколе разместился на 14-м месте (216,18).

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕВРОПА, ФИГУРИСТЫ, ЧЕМПИОНАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]