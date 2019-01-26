Испанец Фернандес стал семикратным чемпионом Европы по фигурному катанию

Испанский фигурист Хавьер Фернандес завоевал "золото" проходящего в Минске чемпионата Европы в мужском одиночном катании.

В сумме оценок за короткую и произвольную программы он заработал 271,59 балла.

Таким образом, Х.Фернандес стал семикратным чемпионом Европы, впервые одержав победу на первенстве континента в 2013 году. Кроме того, он - двукратный чемпион мира, двукратный бронзовый призер ЧМ, бронзовый призер Олимпийских игр.

Второе место чемпионата Европы в Минске занял россиянин Александр Самарин (269,84), третье - итальянец Маттео Риццо (247,08).

Лидировавший после короткой программы россиянин Михаил Коляда произвольную программу откатал неудачно и опустился на итоговое пятое место (240,87). Еще один российский фигурист, Максим Ковтун, в итоговом протоколе разместился на 14-м месте (216,18).