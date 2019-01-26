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Происшествия 26.01.2019 20:54

Полиция Баку предотвратила незаконное шествие, арестованы 10 человек

Главное управления полиции города Баку (ГУПГБ) сообщает о попытке проведения незаконного шествия группой лиц из 50-60 человек в субботу в Ясамальском районе столицы.

«В субботу примерно в 15:30 часов группа из 50-60 человек предприняла попытку проведения незаконного шествия на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе Баку, нарушив положения Закона «О свободе собраний», - отмечается в информации.

По сообщению ГУПГБ, указанная группа граждан, нарушавшая общественный порядок и право граждан на отдых, отказалась подчиняться на требование сотрудников полиции разойтись.

«При предотвращении попытки незаконного уличного шествия 15 участников акции были задержаны и доставлены в Управление полиции Ясамальского района, остальные удалены с территории. Десять из задержанных граждан решением суда арестованы в административном порядке, пятерым было сделано устное предупреждение, после чего они были отпущены на свободу», - сообщает полиция.

Р.Бабаев

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Тэги: ШЕСТВИЕ, ПОЛИЦИЯ, АРЕСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]