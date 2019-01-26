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Происшествия 26.01.2019 22:52

Шесть пострадавших при взрыве газового баллона в кафе под Саратовом получили ожоги свыше 25% поверхности тела - источник

Шестеро тяжело пострадавших при взрыве газового баллона в кафе "Рандеву" в поселке Лысые Горы Саратовской области получили значительные ожоги тела, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"У шести "тяжёлых" ожоги свыше 25% тела", - сказал собеседник агентства.

По его словам, им понадобится срочная помощь в ожоговых центрах.

Также источник добавил, что среди пострадавших есть двое детей, 4-х и 6-и лет, их травмы не серьёзны, угрозы жизни и здоровья нет.

Ранее в МЧС РФ "Интерфаксу" сообщили, что состояние шестерых пострадавших при взрыве газового баллона в кафе под Саратовом оценивается как тяжёлое.

"В результате происшествия в кафе под Саратовом пострадали 22 человека, которые сами добрались до местной больницы, были осмотрены медиками и отпущены домой. Кроме того, шесть человек находятся в тяжелом состоянии и решается вопрос об их санэвакуации автомобилями в городскую больницу", - сказали в ведомстве. В МЧС добавили, что ещё восемь человек находятся в больнице на осмотре в хирургическом отделении.

Как сообщалось, информация о возгорании в кафе "Рандеву" поступила в 16:56 мск. В помещении произошел взрыв газового баллона. Начался пожар на площади 55 кв.м. (5 кв.м. в подсобном помещении, 50 кв.м. в основном зале). В момент взрыва в кафе находились 35 человек, в том числе трое детей. Погибших нет, пострадавшие госпитализированы в Лысогорскую районную больницу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, САРАТОВ, ПОСТРАДАВШИЕ, ТРАВМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]