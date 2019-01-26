Шесть пострадавших при взрыве газового баллона в кафе под Саратовом получили ожоги свыше 25% поверхности тела - источник

Шестеро тяжело пострадавших при взрыве газового баллона в кафе "Рандеву" в поселке Лысые Горы Саратовской области получили значительные ожоги тела, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.
"У шести "тяжёлых" ожоги свыше 25% тела", - сказал собеседник агентства.
По его словам, им понадобится срочная помощь в ожоговых центрах.
Также источник добавил, что среди пострадавших есть двое детей, 4-х и 6-и лет, их травмы не серьёзны, угрозы жизни и здоровья нет.
Ранее в МЧС РФ "Интерфаксу" сообщили, что состояние шестерых пострадавших при взрыве газового баллона в кафе под Саратовом оценивается как тяжёлое.
"В результате происшествия в кафе под Саратовом пострадали 22 человека, которые сами добрались до местной больницы, были осмотрены медиками и отпущены домой. Кроме того, шесть человек находятся в тяжелом состоянии и решается вопрос об их санэвакуации автомобилями в городскую больницу", - сказали в ведомстве. В МЧС добавили, что ещё восемь человек находятся в больнице на осмотре в хирургическом отделении.
Как сообщалось, информация о возгорании в кафе "Рандеву" поступила в 16:56 мск. В помещении произошел взрыв газового баллона. Начался пожар на площади 55 кв.м. (5 кв.м. в подсобном помещении, 50 кв.м. в основном зале). В момент взрыва в кафе находились 35 человек, в том числе трое детей. Погибших нет, пострадавшие госпитализированы в Лысогорскую районную больницу.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 26 раз - Минобороны Азербайджана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 26 раз - Минобороны Азербайджана
В ООН инициировали расследование по делу об убийстве Хашкаджи
Рустамов: Цель Центробанка на 2019г - инфляция не выше 4%
Мадуро: Венесуэла продолжит продавать нефть США, несмотря на разрыв отношений с Вашингтоном
Болгария уточнила спрос на будущие мощности для транспорта газа "Турецкого потока"
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги в Кюрдамирском районе
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Лидер движения "Хезболла" предупредил Израиль об опасности ударов по Сирии
Не менее восьми человек погибли в результате взрывов у церкви на Филиппинах - СМИ
Минобороны Венесуэлы назвало предателем перешедшего на сторону самопровозглашенного президента военного атташе в США
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Вносятся изменения в стоимость проезда на электричках Баку-Сумгайыт-Баку
Этап Республиканской олимпиада по русскому языку и литературе прошел в Пираллахинском районе города Баку
В Баку состоялась встреча жителей блокадного Ленинграда с молодежью
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»