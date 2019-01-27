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СНГ 27.01.2019 10:22

Путин будет участвовать в мероприятиях в рамках 75-летия снятия блокады Ленинграда

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье примет участие в мемориальных мероприятиях, посвященных 75-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент в воскресенье будет в Санкт-Петербурге и действительно примет участие в нескольких мемориальных мероприятиях", - сказал Д.Песков журналистам в минувшую пятницу.

"Это очень важная дата для всей нашей страны, для всех россиян и персонально для президента Путина", - сказал пресс-секретарь.

По данным пресс-службы Кремля, "в день 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады президент возложит цветы к мемориалу "Рубежный камень" в Ленинградской области и к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище".

Глава государства также осмотрит подготовленную патриотическим объединением "Ленрезерв" юбилейную экспозицию и посетит торжественный спектакль-концерт "Слушай, страна, говорит Ленинград" в Большом концертном зале "Октябрьский", добавили в пресс-службе.

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Тэги: РОССИЯ, ЛЕНИНГРАД, БЛОКАДА, ПУТИН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]