Путин будет участвовать в мероприятиях в рамках 75-летия снятия блокады Ленинграда

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье примет участие в мемориальных мероприятиях, посвященных 75-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент в воскресенье будет в Санкт-Петербурге и действительно примет участие в нескольких мемориальных мероприятиях", - сказал Д.Песков журналистам в минувшую пятницу.

"Это очень важная дата для всей нашей страны, для всех россиян и персонально для президента Путина", - сказал пресс-секретарь.

По данным пресс-службы Кремля, "в день 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады президент возложит цветы к мемориалу "Рубежный камень" в Ленинградской области и к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище".

Глава государства также осмотрит подготовленную патриотическим объединением "Ленрезерв" юбилейную экспозицию и посетит торжественный спектакль-концерт "Слушай, страна, говорит Ленинград" в Большом концертном зале "Октябрьский", добавили в пресс-службе.