Могерини проводит интенсивные международные консультации по Венесуэле - ЕВС

Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) сообщила в субботу вечером о том, что глава дипломатии ЕС Федерика Могерини провела серию телефонных контактов о последних событиях в Венесуэле и о работе Евросоюза и его партнеров по мирному и инклюзивному разрешению ситуации на благо всех жителей этой страны.
"Федерика Могерини координировала позицию ЕС, отраженную в опубликованном сегодня заявлении от имени 28 государств-членов, через контакты, в частности, с премьер-министрами Испании и Италии, соответственно Педро Санчесом и Джузеппе Конте, министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком и высокопоставленными представителями правительств Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании", - говорится в коммюнике ЕВС, распространенном в Брюсселе.
В документе отмечается, что высокий представитель ЕС по иностранным делам также побеседовала с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, президентом Аргентины Маурисио Макри, секретарем по связям с государствами Секретариата Святого Престола архиепископом Ричардом Галлахером, министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей, министром иностранных дел Коста-Рики Мануэлем Вентурой и министром иностранных дел Перу Нестором Пополизио, "чтобы представить им общий подход ЕС к недавним событиям в Венесуэле и подтвердить свою поддержку заслуживающему доверия процессу налаживания диалога, в том числе посредством немедленного создания международной контактной группы".
ЕВС также сообщила, что в ближайшие часы ожидаются новые контакты Ф.Могерини с другими международными партнерами, включая Мексику, Уругвай, Эквадор и Боливию.
"ЕС продолжит внимательно следить за ситуацией в Венесуэле, и министры иностранных дел ЕС обсудят ее на неформальной встрече (Gymnich) в следующий четверг в Бухаресте", - говорится в сообщении ЕВС.
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