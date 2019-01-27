Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9245 RUR   0.0259 GBR   2.2297 TRY   0.3231

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.13 0.51 Brent 61.09 -0.05

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 29 Янв 30 Янв

Дальнее зарубежье 27.01.2019 10:46

Могерини проводит интенсивные международные консультации по Венесуэле - ЕВС

Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) сообщила в субботу вечером о том, что глава дипломатии ЕС Федерика Могерини провела серию телефонных контактов о последних событиях в Венесуэле и о работе Евросоюза и его партнеров по мирному и инклюзивному разрешению ситуации на благо всех жителей этой страны.

"Федерика Могерини координировала позицию ЕС, отраженную в опубликованном сегодня заявлении от имени 28 государств-членов, через контакты, в частности, с премьер-министрами Испании и Италии, соответственно Педро Санчесом и Джузеппе Конте, министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком и высокопоставленными представителями правительств Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании", - говорится в коммюнике ЕВС, распространенном в Брюсселе.

В документе отмечается, что высокий представитель ЕС по иностранным делам также побеседовала с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, президентом Аргентины Маурисио Макри, секретарем по связям с государствами Секретариата Святого Престола архиепископом Ричардом Галлахером, министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей, министром иностранных дел Коста-Рики Мануэлем Вентурой и министром иностранных дел Перу Нестором Пополизио, "чтобы представить им общий подход ЕС к недавним событиям в Венесуэле и подтвердить свою поддержку заслуживающему доверия процессу налаживания диалога, в том числе посредством немедленного создания международной контактной группы".

ЕВС также сообщила, что в ближайшие часы ожидаются новые контакты Ф.Могерини с другими международными партнерами, включая Мексику, Уругвай, Эквадор и Боливию.

"ЕС продолжит внимательно следить за ситуацией в Венесуэле, и министры иностранных дел ЕС обсудят ее на неформальной встрече (Gymnich) в следующий четверг в Бухаресте", - говорится в сообщении ЕВС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, МОГЕРИНИ, ВЕНЕСУЭЛА, КОНСУЛЬТАЦИИ


Похожие новости


Могерини: введение ЕС санкций за химоружие основано на прочной правовой базе Могерини по случаю инаугурации Мадуро напомнила, что ЕС не признал результаты выборов в Венесуэле В ЕС думают о дополнительных санкциях против России, решений пока не принято Могерини подчеркнула одинаковый подход ЕС и США к украинскому вопросу В ЕС видят в итоге референдума в Македонии "историческую возможность" для ее евроинтеграции Могерини заявила о приверженности лидеров западно-балканских стран интеграции в ЕС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]