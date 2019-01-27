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Дальнее зарубежье 27.01.2019 14:30

ВМС США пополнил ультрасовременный стелс-эсминец

Малозаметный для радаров ракетный эсминец новейшего поколения "Майкл Монсур" (Michael Monsoor (DDG 1001)) в субботу официально вошел в состав Военно-морских сил США, сообщил Пентагон.

Церемония состоялась на базе ВМС США "Норт-Айленд" в Сан-Диего (штат Калифорния).

"Майкл Монсур" - одно из самых боеспособных средств, которым располагает наша страна", - сказал министр ВМС США Ричард Спенсер.

Эсминец, выполненный по технологии малозаметности, является одним из самых больших и тяжеловооружённых кораблей в своём классе. Его длина составляет 183 м, полное водоизмещение - 13,2 тыс. тонн. Базовое вооружение включает в себя 80 пусковых установок для крылатых ракет, две 155-миллиметровые артиллерийские установки и две зенитные установки Mk.110 калибра 57 мм.

Многоцелевой эсминец предназначен для обеспечения доминирования флота в прибрежных акваториях, поражения наземных целей высокоточным оружием, огневой поддержки операций сухопутных войск и морской пехоты, а также атаки против надводных кораблей противника.

Эсминец "Майкл Монсур" - второй в серии из трёх эсминцев класса "Замволт" нового поколения, спроектированных для ВМС США. Первый из них - "Замволт" (Zumwalt (DDG 1000)) - вошел в состав ВМС США в 2016 году. Третий корабль серии - "Линдон Джонсон" (Lyndon B. Johnson (DDG 1002)) - был спущен на воду в декабре 2018 года.

При стоимости в 4,5 млрд долл. эсминец уступает лишь новейшему атомному авианосцу "Джеральд Форд", строительство которого оценивается в 13 млрд долл. Например, ракетный крейсер типа "Тикондерога", способный нести до 122 крылатых ракет "Томагавков", обходится американским налогоплательщикам примерно в один млрд долл. Состоящие на вооружении эсминцы класса "Арли Берк", которые могут нести до 56 "Томагавков", а также противоракеты системы ПРО "Иджис", стоят около 1,8 млрд долл.

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Тэги: США, ВМС, ЭСМИНЕЦ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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