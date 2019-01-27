Военный атташе посольства Венесуэлы в США объявил о переходе на сторону оппозиции

Военный атташе посольства Венесуэлы в Вашингтоне полковник Хосе Луис Сильва объявил о том, что признает венесуэльским президентом лидера оппозиции Хуана Гуаидо, сообщает в субботу (в ночь на воскресенье мск) американский испаноязычный телеканал EVTV, работающий из штата Флорида.
"Я выражаю приверженность плану действий исполняющего обязанности президента Хуана Гуаидо, который может покончить с узурпацией исполнительной власти, инициировать переходный период к новому правительству и проведению свободных и прозрачных выборов для всех венесуэльцев, которые захотят в них участвовать", - заявил он.
Видеозапись, на которой Х.Сильва запечатлен сидящим в военной форме в рабочем кабинете на фоне венесуэльского флага и портретов национального героя Симона Боливара, также распространена через сервис Youtube.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 26 раз - Минобороны Азербайджана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 26 раз - Минобороны Азербайджана
В ООН инициировали расследование по делу об убийстве Хашкаджи
Рустамов: Цель Центробанка на 2019г - инфляция не выше 4%
Мадуро: Венесуэла продолжит продавать нефть США, несмотря на разрыв отношений с Вашингтоном
Болгария уточнила спрос на будущие мощности для транспорта газа "Турецкого потока"
Эстония проведет научно-популярную экспедицию, посвященную открытию Антарктиды Фаддеем Беллинсгаузеном
Новак Джокович стал самым титулованным участником Australian Open, в его активе семь побед в турнире
После взрыва газа в Саратовской области в клиниках остаются 13 человек, четверо из них в тяжелом состоянии
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги в Кюрдамирском районе
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Вносятся изменения в стоимость проезда на электричках Баку-Сумгайыт-Баку
Этап Республиканской олимпиада по русскому языку и литературе прошел в Пираллахинском районе города Баку
В Баку состоялась встреча жителей блокадного Ленинграда с молодежью
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»