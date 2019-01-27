Представители латиноамериканских стран в СБ ООН не пришли к единому мнению по Венесуэле

Представители латиноамериканских стран на заседании СБ ООН по венесуэльскому кризису, признали серьезность ситуации, но высказали принципиально разные точки зрения о ней.

Так, постпред Бразилии при ООН Мауру Виейра заявил в ходе Совбеза ООН, что еще до того, как произошла инаугурация в январе президента Бразилии Жаира Болсонару, Венесуэла уже была для него и его команды в числе важнейших приоритетов.

"Важно, чтобы Совет Безопасности ООН и все члены, собравшиеся здесь сегодня, обратили внимание на ситуацию в Венесуэле не только потому, что она несет риски миру и стабильности Латинской Америке, но и потому, что это та ситуация, которая требует срочного решения", - заявил он в ходе заседания Совбеза ООН в субботу.

"Венесуэла - это продукт диктатуры, который приносит в жертву людей, чтобы оставаться у власти", - сказал М.Виейра, отметив, что многим венесуэльцам пришлось бежать из своей страны в соседние государства, где их приняли.

"Но я уверен, что они бы хотели остаться у себя дома, со своими родными", - подчеркнул он.

"Бразилия будет полностью поддерживать переходный процесс к демократии - экономически и политически", - подчеркнул он.

"Пока еще остались страны, которые не признали Хуана Гуаидо временным президентом и которые взывают к диалогу со старым режимом. Бразилия поддерживает диалог с Хуаном Гуаидо и демократической оппозицией. Но Бразилия выступает резко против диалога в любом виде с режимом Николаса Мадуро", - сказал М.Виейра.

По его словам, "мы все хорошо знаем, что Мадуро считает диалогом".

"Для него это еще одна возможность выиграть время и продолжить репрессивный режим по отношению к венесуэльцам", - заявил он.

Постпред Аргентины при ООН Мартин Гарсия Моритан в ходе заседания в Совбезе ООН напомнил, что руководство Аргентины "не признало законность мандата Николаса Мадуро в декабре" по итогам прошедших выборов. Он отметил в ходе заседания, что его страна признала Хуана Гуаидо в качестве временного президента Венесуэлы, поскольку считает его законным лидером, в отличии от Н.Мадуро.

Вместе с тем, М.Гарсия Моритан заявил, что Аргентина поддерживает путь диалога для выхода из кризиса в Венесуэле.

"Аргентина всегда будет поддерживать путь диалога, но диалог требует от сторон, которые в нем участвуют, добросовестности", - отметил он.

Постпред Перу при ООН Густаво Меза-Куадра со своей стороны обвинил Н.Мадуро в "политике репрессий" против венесуэльского народа.

"Политический и экономический кризис в Венесуэле представляет серьезную угрозу миру и безопасности в регионе", - отметил он.

Представитель Парагвая Хулио Арриола Рамирес в ходе заседания СБ ООН назвал "незаконным" второй президентский срок Н.Мадуро. Он призвал уважать "фундаментальные права" венесуэльского народа.

Однако на заседании были представлены и государств Латинской Америки, поддерживающих Н.Мадуро.

Секретарь при президенте по национальным политикам Никарагуа Пол Херберт Келли подтвердил поддержку президенту Венесуэлы.

"Никарагуа участвует в заседании СБ ООН, чтобы выразить нашу приверженность миру, а также выразить нашу солидарность правительству и народу Венесуэлы, а также законно избранному президенту - нашему брату Николасу Мадуро", - сказал представитель Никарагуа.

Кроме того, он призвал США прекратить "враждебные действия" против Венесуэлы.

Представитель Мексики, страна которого также поддерживает Н.Маудро,в свою очередь, напомнил, что его страна вместе с Уругваем предлагают стать посредниками при урегулировании кризиса. "Мы уверены в том, что есть возможность найти решение путем переговоров. Именно поэтому мы с Уругваем предложили наши посреднические услуги", - сказал он.