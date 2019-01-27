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Дальнее зарубежье 27.01.2019 12:53

Минобороны Венесуэлы назвало предателем перешедшего на сторону самопровозглашенного президента военного атташе в США

Человеком, предавшим национальные интересы, назвало министерство обороны Венесуэлы военного атташе в США полковника Хосе Луиса Сильву, который объявил, что переходит на сторону Хуана Гуаидо.

"Неподчинение... это акт измены и трусости по отношению к Отечеству, унаследованному от нашего освободителя Симона Боливара. Таким образом, мы отвергаем заявления полковника Хозе Луиса Сильвы, который действовал в качестве военного атташе в Соединенных Штатах", - написало министерство обороны в Twitter.

По данным СМИ, контролируемое оппозицией Национальное собрание (парламент) Венесуэлы во вторник планирует принять законопроект, которым будет объявлена амнистия всем венесуэльским военным, которые перейдут на сторону Х.Гуаидо.

Как сообщалось, военный атташе посольства Венесуэлы в Вашингтоне полковник Хосе Луис Сильва объявил о том, что признает венесуэльским президентом лидера оппозиции Хуана Гуаидо.

"Я выражаю приверженность плану действий исполняющего обязанности президента Хуана Гуаидо, который может покончить с узурпацией исполнительной власти, инициировать переходный период к новому правительству и проведению свободных и прозрачных выборов для всех венесуэльцев, которые захотят в них участвовать", - заявил он.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, АТТАШЕ, ОБВИНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]