США и Венесуэла договорились на время оставить часть дипперсонала в своих посольствах - заявление

Власти США и Венесуэлы договорились оставить часть дипломатического персонала в своих посольствах на время переговоров о будущем статусе двусторонних отношений, говорится в коммюнике венесуэльского внешнеполитического ведомства.
"Было решено, что остающиеся сотрудники обеих дипмиссий по-прежнему будут пользоваться прерогативами, распространяющимися на дипломатов. До завершения разрыва дипотношений они должны будут сконцентрироваться на работе исключительно на территории своих закрывающихся дипмиссий", - отмечается в документе.
Стороны проведут в течение 30 дней переговоры по учреждению миссии интересов в обеих столицах. В случае провала переговоров, дипломатам обеих стран будет дано 72 часа на то, чтобы вернуться на родину.
"В случае, если соглашение не будет достигнуто за 30 дней, обе дипмиссии прекратят работу, и обе страны решат вопрос о том, кто будет представлять их интересы в дальнейшем (интересы США в Венесуэле и интересы Венесуэлы - в США - ИФ), - подчеркивается в коммюнике.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических и политических отношениях с Вашингтоном. Дедлайн для вывода американских дипломатов истек несколько часов назад.
Американская сторона пока не комментировала заявления Каракаса о ходе вывода диппресонала и о грядущих переговорах по миссиям.
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