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Дальнее зарубежье 27.01.2019 10:08

США и Венесуэла договорились на время оставить часть дипперсонала в своих посольствах - заявление

Власти США и Венесуэлы договорились оставить часть дипломатического персонала в своих посольствах на время переговоров о будущем статусе двусторонних отношений, говорится в коммюнике венесуэльского внешнеполитического ведомства.

"Было решено, что остающиеся сотрудники обеих дипмиссий по-прежнему будут пользоваться прерогативами, распространяющимися на дипломатов. До завершения разрыва дипотношений они должны будут сконцентрироваться на работе исключительно на территории своих закрывающихся дипмиссий", - отмечается в документе.

Стороны проведут в течение 30 дней переговоры по учреждению миссии интересов в обеих столицах. В случае провала переговоров, дипломатам обеих стран будет дано 72 часа на то, чтобы вернуться на родину.

"В случае, если соглашение не будет достигнуто за 30 дней, обе дипмиссии прекратят работу, и обе страны решат вопрос о том, кто будет представлять их интересы в дальнейшем (интересы США в Венесуэле и интересы Венесуэлы - в США - ИФ), - подчеркивается в коммюнике.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических и политических отношениях с Вашингтоном. Дедлайн для вывода американских дипломатов истек несколько часов назад.

Американская сторона пока не комментировала заявления Каракаса о ходе вывода диппресонала и о грядущих переговорах по миссиям.

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Тэги: США, ВЕНЕСУЭЛА, ДИПЛОМАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]