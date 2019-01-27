Не менее восьми человек погибли в результате взрывов у церкви на Филиппинах - СМИ

В результате двух взрывов на Филиппинах в воскресенье погибли не менее 19 человек, еще около 50 получили ранения, сообщили местные СМИ со ссылками на полицию.
Ранее агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) сообщало о восьми погибших.
Одно взрывное устройство было приведено в действие внутри католической церкви на острове Холо во время утренней мессы, второе - в непосредственной близости от входа в собор.
Пока никто не взял на себя ответственность за взрывы.
В этом районе Филиппин активно действуют боевики исламской террористической группировки "Абу Сайяф" (базируется на юге Филиппин и ранее присягнула на верность группировке "Исламское государство").
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