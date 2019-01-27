Власти Москвы второй день подряд просят горожан отказаться от личного транспорта из-за снегопада

Движение в столице в течение дня может быть затруднено, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта Москвы в воскресенье.
"По прогнозам синоптиков, сегодня в Москве продолжится снегопад. Местами будет метель. На дорогах ожидается гололедица и снежные заносы", - рассказал собеседник агентства.
В департаменте просят москвичей по возможности, отказаться от поездок на личном автомобиле.
"Видимость на дорогах будет снижена, увеличится тормозной путь, что может привести к росту числа дорожно-транспортных происшествий.
Пользуйтесь городским транспортом", - заявили в пресс-службе.
Водителям, которые намереваются сесть за руль, власти рекомендуют соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких маневров.
Власти города просят москвичей пользоваться общественным транспортном второй день подряд. В субботу из-за снегопада пробки в Москве оценивались в 7 баллов по десятибалльной шкале.
По данным синоптиков, за неполные сутки в Москве выпала треть месячной нормы осадков.
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