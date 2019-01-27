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СНГ 27.01.2019 09:36

Власти Москвы второй день подряд просят горожан отказаться от личного транспорта из-за снегопада

Движение в столице в течение дня может быть затруднено, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта Москвы в воскресенье.

"По прогнозам синоптиков, сегодня в Москве продолжится снегопад. Местами будет метель. На дорогах ожидается гололедица и снежные заносы", - рассказал собеседник агентства.

В департаменте просят москвичей по возможности, отказаться от поездок на личном автомобиле.

"Видимость на дорогах будет снижена, увеличится тормозной путь, что может привести к росту числа дорожно-транспортных происшествий.

Пользуйтесь городским транспортом", - заявили в пресс-службе.

Водителям, которые намереваются сесть за руль, власти рекомендуют соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких маневров.

Власти города просят москвичей пользоваться общественным транспортном второй день подряд. В субботу из-за снегопада пробки в Москве оценивались в 7 баллов по десятибалльной шкале.

По данным синоптиков, за неполные сутки в Москве выпала треть месячной нормы осадков.

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Тэги: РОССИЯ, МОСКВА, СНЕГОПАД, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]