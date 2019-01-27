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Дальнее зарубежье 27.01.2019 13:41

Лидер движения "Хезболла" предупредил Израиль об опасности ударов по Сирии

Продолжение ударов по сирийской территории может привести к новой войне на Ближнем Востоке, предупредил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху лидер ливанского движения "Хезболла" Хасан Насралла.

"В любой момент сирийское руководство и ось сопротивления могут принять решение о борьбе против израильской агрессии другими средствами", - заявил он в интервью телеканалу Аl-Mayadeen.

Под "осью сопротивления" он подразумевал правительство Сирии, Иран и непосредственно возглавляемое им движение.

В ответ на вопрос о том, может ли территория Израиля подвергнуться атакам с воздуха, Х.Насралла сказал, что "все возможно", добавив, что "Хезболла" располагает ракетами высокой точности, способными достичь любой точки на израильской территории.

ВВС Израиля периодически наносят ракетные удары по Сирии, целями, по утверждению израильских военных, являются военные объекты Ирана.

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Тэги: ЛИВАН, ХЕЗБОЛЛА, ЛИДЕР, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]