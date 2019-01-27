Продолжение ударов по сирийской территории может привести к новой войне на Ближнем Востоке, предупредил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху лидер ливанского движения "Хезболла" Хасан Насралла.
"В любой момент сирийское руководство и ось сопротивления могут принять решение о борьбе против израильской агрессии другими средствами", - заявил он в интервью телеканалу Аl-Mayadeen.
Под "осью сопротивления" он подразумевал правительство Сирии, Иран и непосредственно возглавляемое им движение.
В ответ на вопрос о том, может ли территория Израиля подвергнуться атакам с воздуха, Х.Насралла сказал, что "все возможно", добавив, что "Хезболла" располагает ракетами высокой точности, способными достичь любой точки на израильской территории.
ВВС Израиля периодически наносят ракетные удары по Сирии, целями, по утверждению израильских военных, являются военные объекты Ирана.
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