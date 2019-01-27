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Дальнее зарубежье 27.01.2019 14:07

Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, признал, что встречался с представителями законных властей

Хуан Гуаидо - отставной спикер парламента Венесуэлы и провозгласивший себя временным президентом страны на фоне выступлений протеста - признал, что встречался с главой национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо и профсоюзным лидером Фредди Берналем.

Х.Гуаидо пояснил группе своих сторонников, что встречался с правительственными чиновниками для того, чтобы убедить их в необходимости проведения досрочных выборов.

Ранее в телеинтервью он отказался подтвердить факт встречи, о которой сообщил вице-премьер правительства страны Хорхе Родригес. Однако после демонстрации видео, где он входит в столичный отель "Лидо", где 22 января проходила встреча, Х.Гуаидо вынужден был сообщить о том, что он в ней участвовал.

В процессе встречи, как отметил Х.Родригес, самозваный президент рассказал, что подвергается давлению со стороны обосновавшихся в США оппозиционеров, которые по телефону неоднократно передавали ему послания от американского сенатора Марка Рубио и президента Колумбии Ивана Дуке.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ГУАИДО, ВСТРЕЧИ, ПРИЗНАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]