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Дальнее зарубежье 27.01.2019 11:16

Госсекретарь США подтвердил намерение США вывести войска из Афганистана

Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что Соединенные Штаты настроены на вывод войск из Афганистана.

"США серьезно относятся к тому, чтобы принести мир в Афганистан и предотвратить превращение страны в площадку для международного терроризма, а также к возвращению (американских - ИФ) войск домой", - написал дипломат в своем "Твиттере".

Он добавил, что Вашингтон "работает с афганским правительством и всем заинтересованными сторонами, США стремятся к тому, чтобы укрепить суверенитет, независимость и процветание Афганистана".

Как сообщалось, ранее спецпредставитель США по Афганистану Залмай Хализад сообщил, что на переговорах, которые ведутся с афганскими талибами (члены запрещенного в РФ движения), "мы достигли значительного прогресса по ключевым вопросам", добавив, что ряд проблем остаются нерешенными.

В то же время З.Хализад написал в своем "Твиттере": "Никаких договоренностей не будет достигнуто до тех пор, пока достигнуты договоренности по всем вопросам, а они должны включать внутриафганский диалог и всеобъемлющее прекращение огня".

В свою очередь, представители движения "Талибан" сообщили, что на переговорах американская сторона согласилась с внесением в проект мирного соглашения положения о выводе иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. Они подчеркнули, что "невозможен прогресс по другим вопросам, пока не достигнуто соглашение о выводе иностранных войск из Афганистана".

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Тэги: США, АФГАНИСТАН, ВОЙСКА, ВЫВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]