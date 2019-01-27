США завершили вывод дипломатического персонала из Венесуэлы - венесуэльский МИД

Правительство Венесуэлы через внешнеполитическое ведомство проинформировало о том, что американский дипломатический корпус выведен из страны.
"США завершили вывод присутствовавшего персонала из дипломатической миссии в Каракасе" - говорится в сообщении.
Венесуэльские дипломаты, в свою очередь, покидают США, подчеркивается в документе.
"Таким же образом сотрудники венесуэльской дипмиссии в Вашингтоне с сегодняшнего дня начали возвращаться в Каракас", - говорится в заявлении.
Отмечается, что стороны договорились о переговорах по вопросу об учреждении миссии интересов в обеих столицах. Эти переговоры, согласно договоренности, должны занять 30 дней.
Срок, данный властями Венесуэлы американским дипломатам на то, чтобы покинуть страну, истек в 16:00 по времени Каракаса (23:00 мск субботы).
После того, как ранее на этой неделе Х.Гуаидо провозгласил себя президентом Венесуэлы и вслед за последующим признанием его Вашингтоном, венесуэльские власти разорвали дипотношения с США и потребовали от представителей американского дипломатического корпуса в 72 часа покинуть страну.
Как сообщалось обстановка в районе посольства США в Каракасе на данный момент - спокойная. Ранее латиноамериканские СМИ показывали кадры того, как дипломаты США и их семьи уезжают из посольства.
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