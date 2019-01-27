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СНГ 27.01.2019 11:00

Более 40 рейсов задержаны в московских аэропортах из-за продолжающегося снегопада

Снегопад в Москве продолжается, в аэропортах задержаны более 40 рейсов, 11 рейсов отменены, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".

По информации на 8:30 по московскому времени, в воскресенье во "Внуково" семь рейсов задержаны, два отменены, в "Домодедово" семь рейсов задержаны, еще девять отменены, в "Шереметьево" 32 рейса задержаны.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что прошедший 26 января снегопад стал самым мощным за последние 68 лет метеонаблюдений в столице. По прогнозам синоптиков, после небольшого перерыва еще до 10 мм осадков может выпасть в Москве в воскресенье, а полностью снегопад прекратится лишь ко вторнику.

Власти Москвы просят горожан отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться городским транспортом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МОСКВА, ПОГОДА, АЭРОПОРТЫ, РАБОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]