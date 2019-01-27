Более 40 рейсов задержаны в московских аэропортах из-за продолжающегося снегопада

Снегопад в Москве продолжается, в аэропортах задержаны более 40 рейсов, 11 рейсов отменены, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
По информации на 8:30 по московскому времени, в воскресенье во "Внуково" семь рейсов задержаны, два отменены, в "Домодедово" семь рейсов задержаны, еще девять отменены, в "Шереметьево" 32 рейса задержаны.
Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что прошедший 26 января снегопад стал самым мощным за последние 68 лет метеонаблюдений в столице. По прогнозам синоптиков, после небольшого перерыва еще до 10 мм осадков может выпасть в Москве в воскресенье, а полностью снегопад прекратится лишь ко вторнику.
Власти Москвы просят горожан отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться городским транспортом.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 26 раз - Минобороны Азербайджана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 26 раз - Минобороны Азербайджана
В ООН инициировали расследование по делу об убийстве Хашкаджи
Рустамов: Цель Центробанка на 2019г - инфляция не выше 4%
Мадуро: Венесуэла продолжит продавать нефть США, несмотря на разрыв отношений с Вашингтоном
Болгария уточнила спрос на будущие мощности для транспорта газа "Турецкого потока"
Эстония проведет научно-популярную экспедицию, посвященную открытию Антарктиды Фаддеем Беллинсгаузеном
Новак Джокович стал самым титулованным участником Australian Open, в его активе семь побед в турнире
После взрыва газа в Саратовской области в клиниках остаются 13 человек, четверо из них в тяжелом состоянии
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги в Кюрдамирском районе
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Вносятся изменения в стоимость проезда на электричках Баку-Сумгайыт-Баку
Этап Республиканской олимпиада по русскому языку и литературе прошел в Пираллахинском районе города Баку
В Баку состоялась встреча жителей блокадного Ленинграда с молодежью
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»