Более 40 рейсов задержаны в московских аэропортах из-за продолжающегося снегопада

Снегопад в Москве продолжается, в аэропортах задержаны более 40 рейсов, 11 рейсов отменены, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".

По информации на 8:30 по московскому времени, в воскресенье во "Внуково" семь рейсов задержаны, два отменены, в "Домодедово" семь рейсов задержаны, еще девять отменены, в "Шереметьево" 32 рейса задержаны.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что прошедший 26 января снегопад стал самым мощным за последние 68 лет метеонаблюдений в столице. По прогнозам синоптиков, после небольшого перерыва еще до 10 мм осадков может выпасть в Москве в воскресенье, а полностью снегопад прекратится лишь ко вторнику.

Власти Москвы просят горожан отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться городским транспортом.