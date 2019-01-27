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Происшествия 27.01.2019 10:47

Пожар произошел на Магнитогорском металлургическом комбинате

Технологический пожар возник на Магнитогорском металлургическом комбинате утром в воскресенье, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"В 9:00 (местного времени) поступило сообщение о технологическом пожаре на ленте углеподачи в башне площадью 25 кв. м на высоте 30 м Магнитогорского металлургического комбината. Процесс не нарушен, но производственную мощность чуть сбавили", - сказали в пресс-службе.

Погибших и пострадавших, а также угрозы соседним зданиям нет, сообщили в МЧС.

"Сил и средств достаточно", - подчеркнули в пресс-службе, добавив, что в тушении задействовано 57 человек и 17 единиц техники.

Со своей стороны представитель ММК сообщил агентству "Интерфакс-Урал", что "возгорание произошло в галерее В-4 углеподготовительного цеха".

"Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются", - сказал представитель ММК.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, МАГНИТОГОРСК, ПОЖАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]