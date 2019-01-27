Пожар произошел на Магнитогорском металлургическом комбинате

Технологический пожар возник на Магнитогорском металлургическом комбинате утром в воскресенье, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.
"В 9:00 (местного времени) поступило сообщение о технологическом пожаре на ленте углеподачи в башне площадью 25 кв. м на высоте 30 м Магнитогорского металлургического комбината. Процесс не нарушен, но производственную мощность чуть сбавили", - сказали в пресс-службе.
Погибших и пострадавших, а также угрозы соседним зданиям нет, сообщили в МЧС.
"Сил и средств достаточно", - подчеркнули в пресс-службе, добавив, что в тушении задействовано 57 человек и 17 единиц техники.
Со своей стороны представитель ММК сообщил агентству "Интерфакс-Урал", что "возгорание произошло в галерее В-4 углеподготовительного цеха".
"Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются", - сказал представитель ММК.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»