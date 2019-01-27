После взрыва газа в Саратовской области в клиниках остаются 13 человек, четверо из них в тяжелом состоянии

В саратовском региональном Центре комбустиологии, утром в воскресенье проходят лечение 11 посетителей кафе, пострадавших накануне от взрыва газа, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров.

"Все 11 пострадавших находятся в реанимации. Врачи оценивают состояние четверых как тяжелое, еще семерых - как среднетяжелое", - сказал он.

По словам И.Пивоварова, еще двое детей в настоящее время проходят лечение в Центральной районной больнице поселка Лысые Горы. Их состояние удовлетворительное.

"По поручению губернатора Валерия Радаева всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, они в полном объеме обеспечены лекарствами. Четверым помогут восстановить документы, утраченные во время пожара в кафе",- уточнил вице-губернатор.

Как сообщалось, что в субботу в кафе "Рандеву" в поселке Лысые Горы Саратовской области произошел взрыв во время празднования 60-летия главного инженера Лысогорского ЖКХ, в кафе присутствовало 35 гостей и пять человек персонала. Юбиляр скончался в больнице, у него было более 80% ожогов. Пострадали 22 человека, в том числе, двое детей.

По факту происшествия в кафе возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

По данным следствия, в кафе, которое принадлежит женщине - индивидуальному предпринимателю, проходило празднование юбилея одного из местных жителей.

По предварительной информации следствия, в подсобном помещении заведения хранился газовый баллон. По неустановленным на данный момент причинам произошла утечка его содержимого, в результате чего раздался хлопок с последующим возгоранием.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в которую вошли наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты регионального управления СК России. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Проводятся допросы руководства заведения, персонала, а также свидетелей произошедшего. Изымается необходимая документация, назначена пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы.