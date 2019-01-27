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СНГ 27.01.2019 16:07

Высота сугробов в Москве впервые за зиму достигла 44 см

За последние сутки в столице выпало 15 мм осадков, это более 35% январской нормы, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в воскресенье.

"Высота снежного покрова в городе увеличилась с 31 до 44 см", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что данные получены с главной московской метеостанции на ВДНХ.

В метеобюро напомнили, максимальная высота снежного покрова в столице нынешней зимой фиксировалась 4 января - 38 см.

Ранее сообщалось, что снегопад 26 января в Москве стал самым мощным за последние 68 лет. За день в городе выпало 10 мм осадков, или почти 25% месячной нормы.

Норма осадков для января в Москве - 42 мм.

Синоптики предупредили, что снегопад в Москве продлится до утра понедельника. Ожидается, что высота сугробов в Москве впервые за нынешнюю зиму приблизится к 50 см.

В столичном регионе сохранятся облачная погода, снег, местами сильный, метели, ветер с порывами до 17 м/с. Температура воздуха в воскресенье составит минус 3-5 градусов.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил журналистам в субботу, что количество снегоуборочной и снеговывозящей техники, работающей в городе, было увеличено с 9 до 12 тыс. единиц.

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Тэги: МОСКВА, СУГРОБЫ


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Высота сугробов в столичном регионе приблизилась к 30 см

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]