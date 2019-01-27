Высота сугробов в Москве впервые за зиму достигла 44 см

За последние сутки в столице выпало 15 мм осадков, это более 35% январской нормы, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в воскресенье.
"Высота снежного покрова в городе увеличилась с 31 до 44 см", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что данные получены с главной московской метеостанции на ВДНХ.
В метеобюро напомнили, максимальная высота снежного покрова в столице нынешней зимой фиксировалась 4 января - 38 см.
Ранее сообщалось, что снегопад 26 января в Москве стал самым мощным за последние 68 лет. За день в городе выпало 10 мм осадков, или почти 25% месячной нормы.
Норма осадков для января в Москве - 42 мм.
Синоптики предупредили, что снегопад в Москве продлится до утра понедельника. Ожидается, что высота сугробов в Москве впервые за нынешнюю зиму приблизится к 50 см.
В столичном регионе сохранятся облачная погода, снег, местами сильный, метели, ветер с порывами до 17 м/с. Температура воздуха в воскресенье составит минус 3-5 градусов.
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил журналистам в субботу, что количество снегоуборочной и снеговывозящей техники, работающей в городе, было увеличено с 9 до 12 тыс. единиц.
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