Несколько японских компаний получили письма с подозрительным порошком, предположительно, цианидом - СМИ

Девять японских компаний, включая фармакологические фирмы и газеты, получили по почте пакеты с подозрительным порошком, который, предположительно, может быть цианидом, сообщили местные СМИ со ссылками на источники в полиции.
Все письма были направлены от имен казненных членов экстремистской религиозной секты "Аум Синрике", распылившей в 1995 году газ зарин в токийском метро.
Отправители требуют выплаты им 35 млн южнокорейских вон ($31 тыс.) в биткоинах; в противном случае, по данным СМИ, они угрожают распространить поддельные медикаменты, содержащие цианид. Окончательным сроком выполнения требования назначено 22 февраля.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»