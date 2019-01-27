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СНГ 27.01.2019 17:50

Кремль: в отношениях с Японией главное - подписать мирный договор, а не что-то отдать или получить

Основной задачей РФ и Японии является подписание мирного договора, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У нас основная задача не что-то отдать или что-то получить, а подписать мирный договор", - сказал Д.Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ЯПОНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]