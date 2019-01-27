Кремль: в отношениях с Японией главное - подписать мирный договор, а не что-то отдать или получить

Основной задачей РФ и Японии является подписание мирного договора, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У нас основная задача не что-то отдать или что-то получить, а подписать мирный договор", - сказал Д.Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК).