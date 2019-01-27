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Спорт 27.01.2019 18:13

Новак Джокович стал самым титулованным участником Australian Open, в его активе семь побед в турнире

Лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович нанес поражение второй ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Результат встречи - 6:3, 6:2, 6:3 в пользу Н.Джоковича.

Таким образом, сербский теннисист стал самым титулованным участником Australian Open в мужском одиночном разряде - на его счету теперь семь выигранных турниров. На втором месте находится швейцарец Роджер Федерер, становившийся победителем Australian Open шесть раз.

В общей сложности теперь у Н.Джоковича 15 титулов на турнирах Большого шлема. По этому показателю он уступает Р.Федереру (20 титулов).

Число встреч Н.Джоковича и Р.Надаля в официальных матчах достигло 53. Счет по победам - 28-25 в пользу сербского теннисиста. Впервые же они сыграли друг против друга в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) в 2006 году. Тогда после второго сета при счете 4:6, 4:6 Н.Джокович отказался от дальнейшей борьбы, а Р.Надаль потом добрался до финала, где победил Р.Федерера.

Один из предыдущих матчей между Н.Джоковичем и Р.Надалем пришелся на финал Australian Open-2012. Победителем этого противостояния стал серб - 5:7, 6:4, 6:2, 6:7 (5:7) 7:5.

Australian Open традиционно открывает программу турниров серии Большого шлема в календарном году. Призовой фонд турнира в нынешнем году составляет $42 млн 850 тыс.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, ТЕННИС, ТУРНИР, ПОБЕДИТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]