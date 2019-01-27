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СНГ 27.01.2019 18:43

Действия Турции на границе с Сирией не должны угрожать территориальной целостности САР, заявляют в Кремле

Действия Турции на сирийской территории в соответствии с Аденским соглашением с Дамаском от 1998 года не должны приводить к появлению в приграничных районах Сирии обособленных территориальных объединений и нарушать целостность этой страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1" (ВГТРК) он напомнил, что в 1998 году между Анкарой и Дамаском было подписано Аденское соглашение, по которому Турция получала право осуществлять небольшие трансграничные операции против террористов, находившихся в приграничной с ней зоне Сирии.

"Главное, чтобы эта практика никоим образом не приводила к формированию в приграничных зонах каких-то квазиобособленных территориальных объединений и таким образом не угрожала территориальной и политической целостности Сирии", - сказал Д.Песков.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ТУРЦИЯ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]