Действия Турции на границе с Сирией не должны угрожать территориальной целостности САР, заявляют в Кремле

Действия Турции на сирийской территории в соответствии с Аденским соглашением с Дамаском от 1998 года не должны приводить к появлению в приграничных районах Сирии обособленных территориальных объединений и нарушать целостность этой страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1" (ВГТРК) он напомнил, что в 1998 году между Анкарой и Дамаском было подписано Аденское соглашение, по которому Турция получала право осуществлять небольшие трансграничные операции против террористов, находившихся в приграничной с ней зоне Сирии.

"Главное, чтобы эта практика никоим образом не приводила к формированию в приграничных зонах каких-то квазиобособленных территориальных объединений и таким образом не угрожала территориальной и политической целостности Сирии", - сказал Д.Песков.