В пермской многоэтажке произошло обрушение перекрытий между техническим этажом и крышей, людей эвакуируют - МЧС

Перекрытия обрушились в жилом доме в Перми, пострадавших нет, жильцов эвакуируют, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Пермский край. г. Пермь, в 13.15 мск в 14-этажном кирпичном одноподъездном доме по адресу :ул. Революции 3/1 произошло обрушение перекрытия между техническим этажом и крышей дома. Квартиры не повреждены. Пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

Идёт эвакуация жильцом, отметили в МЧС.

"Проводятся обследования специалистами. Несущие конструкции здания и кровли не повреждены. Экстренные службы и администрация города на месте. Всего в подъезде было зарегистрировано 139 человек",- добавили в пресс-службе.

Кроме того, по данным МЧС, повреждена труба горячего водоснабжения, она перекрыта.

"На месте работают все экстренные службы. От МЧС России привлечено 5 единиц техники и 19 человек личного состава",- сказали в пресс-службе.