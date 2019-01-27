В пермской многоэтажке произошло обрушение перекрытий между техническим этажом и крышей, людей эвакуируют - МЧС

Перекрытия обрушились в жилом доме в Перми, пострадавших нет, жильцов эвакуируют, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.
"Пермский край. г. Пермь, в 13.15 мск в 14-этажном кирпичном одноподъездном доме по адресу :ул. Революции 3/1 произошло обрушение перекрытия между техническим этажом и крышей дома. Квартиры не повреждены. Пострадавших нет", - сказали в ведомстве.
Идёт эвакуация жильцом, отметили в МЧС.
"Проводятся обследования специалистами. Несущие конструкции здания и кровли не повреждены. Экстренные службы и администрация города на месте. Всего в подъезде было зарегистрировано 139 человек",- добавили в пресс-службе.
Кроме того, по данным МЧС, повреждена труба горячего водоснабжения, она перекрыта.
"На месте работают все экстренные службы. От МЧС России привлечено 5 единиц техники и 19 человек личного состава",- сказали в пресс-службе.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»