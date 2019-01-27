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СНГ 27.01.2019 16:05

В пермской многоэтажке произошло обрушение перекрытий между техническим этажом и крышей, людей эвакуируют - МЧС

Перекрытия обрушились в жилом доме в Перми, пострадавших нет, жильцов эвакуируют, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Пермский край. г. Пермь, в 13.15 мск в 14-этажном кирпичном одноподъездном доме по адресу :ул. Революции 3/1 произошло обрушение перекрытия между техническим этажом и крышей дома. Квартиры не повреждены. Пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

Идёт эвакуация жильцом, отметили в МЧС.

"Проводятся обследования специалистами. Несущие конструкции здания и кровли не повреждены. Экстренные службы и администрация города на месте. Всего в подъезде было зарегистрировано 139 человек",- добавили в пресс-службе.

Кроме того, по данным МЧС, повреждена труба горячего водоснабжения, она перекрыта.

"На месте работают все экстренные службы. От МЧС России привлечено 5 единиц техники и 19 человек личного состава",- сказали в пресс-службе.

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Тэги: РОССИЯ, ПЕРМЬ, ДОМ, ПРОИСШЕСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]