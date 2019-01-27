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СНГ 27.01.2019 19:08

Обследование дома в Перми, где обрушилось перекрытие, может продлиться до понедельника

Специалисты будут проводить обследование дома в Перми, где в воскресенье рухнуло перекрытие, предварительно, до понедельника, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе мэрии Перми.

"До завтрашнего дня всех из дома выселили. Обследование будет проводиться, по предварительным данным, до завтра", - сказал представитель пресс-службы.

В региональном управления МЧС сообщили, что жителям разрешено забрать вещи первой необходимости и домашних животных в сопровождении спасателей.

Как сообщалось, в 13:15 мск в 14-этажном кирпичном одноподъездном доме по улице Революции 3/1 в Перми произошло обрушение перекрытия между техническим этажом и крышей дома. В результате инцидента пострадавших нет, квартиры не повреждены.

Эвакуированы 230 человек, в доме 111 квартир. Люди размещаются в местной гимназии, маневренном фонде и у родственников.

Во время первоначального обследования предварительно установлено, что несущие конструкции здания и кровли не повреждены. Угроза обрушения дома отсутствует.

По данным сервиса Яндекс.Погода, в воскресенье в Перми температура установилась на отметке минус 20 градусов.

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Тэги: РОССИЯ, ПЕРМЬ, ДОМ, ОБСЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]