Обследование дома в Перми, где обрушилось перекрытие, может продлиться до понедельника

Специалисты будут проводить обследование дома в Перми, где в воскресенье рухнуло перекрытие, предварительно, до понедельника, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе мэрии Перми.
"До завтрашнего дня всех из дома выселили. Обследование будет проводиться, по предварительным данным, до завтра", - сказал представитель пресс-службы.
В региональном управления МЧС сообщили, что жителям разрешено забрать вещи первой необходимости и домашних животных в сопровождении спасателей.
Как сообщалось, в 13:15 мск в 14-этажном кирпичном одноподъездном доме по улице Революции 3/1 в Перми произошло обрушение перекрытия между техническим этажом и крышей дома. В результате инцидента пострадавших нет, квартиры не повреждены.
Эвакуированы 230 человек, в доме 111 квартир. Люди размещаются в местной гимназии, маневренном фонде и у родственников.
Во время первоначального обследования предварительно установлено, что несущие конструкции здания и кровли не повреждены. Угроза обрушения дома отсутствует.
По данным сервиса Яндекс.Погода, в воскресенье в Перми температура установилась на отметке минус 20 градусов.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 26 раз - Минобороны Азербайджана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 26 раз - Минобороны Азербайджана
В ООН инициировали расследование по делу об убийстве Хашкаджи
Рустамов: Цель Центробанка на 2019г - инфляция не выше 4%
Мадуро: Венесуэла продолжит продавать нефть США, несмотря на разрыв отношений с Вашингтоном
Болгария уточнила спрос на будущие мощности для транспорта газа "Турецкого потока"
Меры безопасности после похищения картины Куинджи усилены на всех площадках Третьяковки
Эстония проведет научно-популярную экспедицию, посвященную открытию Антарктиды Фаддеем Беллинсгаузеном
Новак Джокович стал самым титулованным участником Australian Open, в его активе семь побед в турнире
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги в Кюрдамирском районе
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Вносятся изменения в стоимость проезда на электричках Баку-Сумгайыт-Баку
Этап Республиканской олимпиада по русскому языку и литературе прошел в Пираллахинском районе города Баку
В Баку состоялась встреча жителей блокадного Ленинграда с молодежью
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»