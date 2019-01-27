Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9245 RUR   0.0259 GBR   2.2297 TRY   0.3231

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.13 0.51 Brent 61.09 -0.05

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 29 Янв 30 Янв

Дальнее зарубежье 27.01.2019 17:27

Тревога в связи с возможным прорывом еще одной дамбы на шахте объявлена в бразильском штате Минас-Жерайс

Власти муниципалитета Брумадиньо в бразильском штате Минас-Жерайс и руководство горнодобывающей компании Vale объявили срочную эвакуацию жителей муниципалитета, проживающих в районе дамбы в связи с серьезной опасностью ее прорыва на принадлежащей компании шахте.

"Внимание! объявляется общая эвакуация", - звучит объявление, передаваемая через громкоговорители. Жителям предлагается выбирать в качестве укрытий высокие места, куда не попадет вода в случае прорыва дамбы.

В пятницу в том же штате прорыв дамбы на шахте той же компании привел к гибели более 30 человек, около 300 числятся пропавшими без вести.

Накануне местные власти и генеральный директор компании Фабио Шварцаман сообщили, что надежда на то, что из пропавших без вести удастся спасти кого-то живым, очень мала.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРАЗИЛИЯ, ШАХТА, ПЛОТИНА, ТРЕВОГА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]