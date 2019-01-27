Турция провела операцию против курдских формирований в Сирии в воскресенье - информагентство

Турецкая армия в воскресенье нанесла удары по курдским формированиям на севере Сирии, сообщило агентство "Анадолу" со ссылкой на источники, которые предоставили информацию на условиях анонимности по соображения безопасности.
Они утверждают, что "значительно число террористов было нейтрализовано" в районах Аазаз и Маре.
Более 20 самоходных артиллерийских установок приняли участие в обстреле позиций курдов, отмечается в сообщении агентства.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»