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Регион 27.01.2019 20:00

Турция провела операцию против курдских формирований в Сирии в воскресенье - информагентство

Турецкая армия в воскресенье нанесла удары по курдским формированиям на севере Сирии, сообщило агентство "Анадолу" со ссылкой на источники, которые предоставили информацию на условиях анонимности по соображения безопасности.

Они утверждают, что "значительно число террористов было нейтрализовано" в районах Аазаз и Маре.

Более 20 самоходных артиллерийских установок приняли участие в обстреле позиций курдов, отмечается в сообщении агентства.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, КУРДЫ, ОПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]