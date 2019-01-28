Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9245 RUR   0.0259 GBR   2.2297 TRY   0.3231

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.13 0.51 Brent 61.09 -0.05

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 30 Янв 31 Янв

СНГ 28.01.2019 00:08

Картина Куинджи исчезла из Третьяковки

Полиция выясняет обстоятельства исчезновения картины Архипа Куинджи из зала Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, где проходит выставка художника, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Исчезла картина "Крым. Ай-Петри" из зала Третьяковки. Однако пока не понятно, покинуло ли полотно здание галереи", - сказал собеседник агентства.

Другой источник рассказал "Интерфаксу", что картина пропала на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. "Мужчина, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну Куинджи, достал его из рамы и удалился", - сказал собеседник агентства.

"Ни сотрудники музея, ни зрители не поняли, что произошло, поэтому поиски пропавшей картины начались лишь через несколько минут", - сказал источник.

Многочисленные очевидцы сообщают, что в настоящее время в Третьяковке проходит досмотр, полиция проверяет всех, кто покидает здание.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КАРТИНА, ИСЧЕЗНОВЕНИЕ


Похожие новости


Экспертиза установила ущерб в 30 млн рублей от порчи картины Репина в Третьяковке Шедевр Ренуара, выставленный в Эрмитаже, застраховали на 90 млн евро

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]