Картина Куинджи исчезла из Третьяковки

Полиция выясняет обстоятельства исчезновения картины Архипа Куинджи из зала Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, где проходит выставка художника, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Исчезла картина "Крым. Ай-Петри" из зала Третьяковки. Однако пока не понятно, покинуло ли полотно здание галереи", - сказал собеседник агентства.

Другой источник рассказал "Интерфаксу", что картина пропала на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. "Мужчина, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну Куинджи, достал его из рамы и удалился", - сказал собеседник агентства.

"Ни сотрудники музея, ни зрители не поняли, что произошло, поэтому поиски пропавшей картины начались лишь через несколько минут", - сказал источник.

Многочисленные очевидцы сообщают, что в настоящее время в Третьяковке проходит досмотр, полиция проверяет всех, кто покидает здание.