Меры безопасности после похищения картины Куинджи усилены на всех площадках Третьяковки

Государственная Третьяковская галерея (ГТК) усилила меры безопасности не только в Инженерном корпусе, откуда с выставки Архипа Куинджи украли картину "Ай-Петри. Крым", но и на других своих площадках, сообщили в пресс-службе ГТК.

"Меры безопасности усилены на выставке Архипа Куинджи и на всех площадках Третьяковской галереи",- говорится в сообщении пресс-службы учреждения, распространенном в воскресенье.

В нем отмечается, что похищение картины "Ай-Петри. Крым" произошло около 18:00 в Инженерном корпусе Третьяковской галереи.

"В момент кражи охрана музея, осуществляемая силами Росгвардии и службой безопасности Третьяковской галереи, работала в штатном режиме",- заявили в пресс-службе.

Полиция и следственные органы незамедлительно приступили к расследованию. "В настоящее время следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, собираются свидетельские показания",- сказали в Третьяковке.

На место тут же прибыла гендиректор ГТК Зельфира Трегулова.

В пресс-службе подчеркнули, что предпринимаются все возможные усилия для возвращения работы.

Ранее в воскресенье информированный источник сообщил "Интерфаксу", что полиция выясняет обстоятельства исчезновения картины А.Куинджи из зала Третьяковской галереи, где проходит выставка художника.

Другой источник сообщил "Интерфаксу", что картина пропала на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. "Мужчина, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну Куинджи, достал его из рамы и удалился", - сказал собеседник агентства.

Позже официальный представитель МВД Ирина Волк подтвердила "Интерфаксу" эту информацию. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры по розыску и задержанию лиц, похитивших картину, добавила она.

Это второе серьезное происшествие в Третьяковской галерее за последние восемь месяцев. Вечером 25 мая 2018 года в Третьяковской галерее был задержан мужчина, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" и повредил полотно.

После исчезновения картины А.Куинджи главный вход в Третьяковскую галерею закрыт. За дверью выставлено небольшое ограждение. В здании дежурят несколько полицейских. По словам вышедших из здания посетителей, перед тем, как выпустить из Третьяковской галереи, сотрудники правоохранительных органов просили их показать содержимое сумок.

Между тем в связи с происшествием в Третьяковке с заявлением выступила Росгвардия. Как сказал "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Валерий Грибакин, Росгвардия обеспечивает безопасность только на входе в Третьяковскую галерею, но не занимается охраной внутренних помещений или выхода.

Это не первая пропажа картин А.Куинджи в современной России. Так, в 2001 году из Челябинской галереи украли холсты А.Куинджи "Развалины в степи" и "На закате".

В 2017 году к розыску одной из похищенных работ художника пришлось даже подключать Интерпол. Во время ревизии в Вологодской картинной галерее не удалось найти этюд А.Куинджи "Днепр" и некоторые другие экспонаты.

Ретроспектива пейзажиста А.Куинджи (1842-1910) в Инженерном корпусе Третьяковской галереи открылась 6 октября прошлого года. На выставке представлено порядка 170 лучших произведений художника. Помимо известных полотен, это живописные этюды и эскизы.

В состав выставки включены, помимо работ из фондов ГТГ и Русского музея, произведения из 24 собраний, включая частную коллекцию, региональные музеи и коллекции из Азербайджана и Белоруссии.

Выставка продлится до 17 февраля.

Похищенная из Третьяковки картина А.Куинджи "Ай-Петри. Крым", на которой изображен горный пейзаж с одной из самых известных туристических достопримечательностей Крыма, создавалась в 1898-1908 годах. Полотно привезено в Москву из Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге.